Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada bitiren Medipol Başakşehir, önümüzdeki sezon öncesi kadrosuna takviye yapmaya başladı. İstanbul ekibi, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllığına anlaştı.

Daha önce Gençlerbirliği ve Trabzonspor formaları da giyen Soner Aydoğdu, geçen sezon 35 resmi maçta 8 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.