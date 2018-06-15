Meghan Markle, ile İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ilk kez birlikte etkinliğe katıldı

19 Mayıs Cumartesi Günü Prens Harry ile rüya gibi bir düğünle evlenen Meghan Markle basının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Meghan Markle İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile birlikte ilk kez bir etkinliğe katıldı. Kraliçe ve Markle'ın samimi tavırları dikkat çekti