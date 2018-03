Gazete Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar 90. Oscar Ödülleri hakkında HABERTURK TV'ye konuştu. Sonuç hakkında şaşırmadığını belirten Açar, "Bu yarış The Shape of Water ve Suyun Sesi ile Three Billboards Outside Ebbing Missouri arasında geçecekti. Fakat Three Billboards benim favorimdi" dedi.

Three Billboards Outside Ebbing Missouri filminin sosyal medyada yürütülen kampanyalar yüzünden ödül alamadığını ifade eden Mehmet Açar, "Irkçılık karşıtı bir film olmasına rağmen filmde bazı sorunların olduğuna dair sosyal medyada kampanyalar düzenlendi. Bu da bence Suyun Sesi'nin önünü açtı. Çünkü Suyun Sesi ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı bir filmdi." değerlendirmesinde bulundu.

En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Frances McDormand

EN İYİ ERKEK OYUNCU GARY OLDMAN

Açar, Darkest Hour filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Gary Oldman için "Gecenin en garanti ödülüydü. Herkes onu bekliyordu. O kazanmasa sürpriz olurdu. Filme çok şey katan bir performanstı." dedi.

EN İYİ KADIN OYUNCU FRANCESS MCDORNAD

Sinema yazarı Açar, Three Billboards Outside Ebbing Missouri filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Frances Mcdormand hakkında şöyle konuştu:

"O da belli bir ödüldü ancak onun rakipleri daha iyiydi. Sürpriz beklendiği konuşuluyordu. Ama Mcdornad'ın törende yaptığı şey çok güzeldi. Salondaki bütün kadın yönetmenleri, herkesi ayaka kalkmaya davet etti ve bu çok duygusal bir andı."

EN İYİ YÖNETMEN GUILLERMO DEL TORO

Suyun Sesi filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını alan Guillermo del Toro için ise "Evet, o da beklenen bir ödüldü. Yani filmde zaten en iyi yönetmen hem de en iyi filmi alarak gecenin iki önemli ödülünü almış oldu. O da bekliyordu. Zaten orada rakipsizdi açık söylemek gerekirse. Ya o, del Toro'nun o ödülü alacağını biliyorduk." dedi.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ALLISON JANNEY

Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı I, Tonya hakkında da yorum yapan Açar, "I Tonya aslında çok iyi bir filmdi. En iyi filme aday olmadı. Allison Janney'nin de çok iyi bir performansı vardı. Bir de onun gerçek hayatta oynadığı karakteri de biliyoruz. Karşılaştırdığımız zaman ordaki Mükemmel işi gördük. Herkes gördü bunu. O da bekliyordu bu ödülü. Olmasaydı sürpriz olurdu." şeklinde değerlendirmede bulundu.

- EN İYİ FİLM

The Shape of Water

En İyi Film Ödülü'nü 89. Oscar Ödülleri'nde de bu yıl olduğu gibi Warren Beatty ve Faye Dunaway sunmuştu. En İyi Film Ödülü için yanlış filmi açıklamışlardı.

- EN İYİ YÖNETMEN

Guillermo del Toro - The Shape of Water

Bu Guillermo del Toro'nun 4'üncü adaylığı ve ilk Oscar ödülü.

Guillermo del Toro, ödül konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Sanatımızın ve endüstrimizin yaptığı en iyi şey, kumdaki izleri silmek. Bunu yapmaya devam etmeliyiz.

- EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Sam Rockwell – Three Billbourds Outside Ebbing, Missouri

Sam Rockwell, ilk Oscar adaylığında ödülünü aldı.

- EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

Darkest Hour

- EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Phantom Thread

- EN İYİ BELGESEL

Ikarus

- EN İYİ SES KURGUSU

Dunkirk

- EN İYİ SES MİKSAJI

Dunkirk

- EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

The Shape of Water

- YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

A Fantastic Woman

Bu Şili'nin ikinci Oscar adaylığı ve ilk ödülü.

- EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Allison Janney - I, Tonya

Bu 58 yaşındaki Allison Janney'nin ilk Oscar adaylığıydı. İlk adaylığında Oscar almayı başardı.

- EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

Dear Basketball

Glen Keane ve Kobe Bryant'ın ilk Oscar adaylıklarıydı. İlk adaylıkları ile eve heykelcikleriyle döndüler.

- EN İYİ ANİMASYON FİLM

Coco

Coco, Oscar Ödülleri'nin habercisi sayılan 2018 Altın Küre Ödülleri'nden de En İyi Animasyon Film ödülü almıştı. En İyi Animasyon Film Oscar'ı için sürpriz bir sonuç olmadı.

- EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Blade Runner 2049

- EN İYİ FİLM KURGUSU

Dunkirk

- EN İYİ KISA BELGESEL FİLM

Heaven Is A Traffic Jam On The 40s

- EN İYİ BELGESEL FİLM

The Silent Child

- EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Call Me By Your Name

89 yaşındaki James Ivory, aldığı En İyi Uyarlama Senaryo ödülü ile Oscar kazanan en yaşlı insan oldu.

- EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Get Out

Get Out, Amerika'da en fazla gişe yapan ikinci film olmuştu. Birinci film Dunkirk idi.

- EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Blade Runner 2049

Roger A. Deakins, 14 kez adaylığının ardından nihayet Oscar ödülü kazandı.

- EN İYİ ÖZGÜN FİLM MÜZİĞİ

The Shape of Water

The Shape of Water, Alexandre Desplat’a ikinci Oscar ödülünü kazandırdı. Bir önceki ödülü The Grand Budapest Hotel ile almıştı.

- EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Coco

