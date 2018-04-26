Cadde'nin haberine göre, Mehmet Ali Erbil, yıllar önce, 'Tatlı Kaçıklar' dizisinde yer alan Cango isimli köpeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurduktan hemen sonra sarışın bir kadınla Bebek’e geldi.



Bebek'te bir mekanda saatlerce sarışın kadınla oturan şovmen, gazetecileri gördüğünde ise morali bozuldu.

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