Makaron'un haberine göre, çift, mekanı ayrı ayrı terk ederken Erbil, “Yanımdaki hanımefendiyi tanımıyorum” diyerek herkesi güldürdü. Komedyen muhabirlerin “Tekrar evlenir misiniz?” sorusuna ise, “Evet, çok istiyorum. Öyle bir düşüncem var” cevabını verdi.



Erbil, en son Tuğba Coşkun ile nikah masasına oturmuştu. İkili 2010’da boşanmıştı.

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