Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar
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Mehmet Aslantuğ'un Hülya Avşar'a yanıtı sosyal medyayı salladı

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin son bölümünde Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar arasında yaşanan diyaloglar sosyal medyada gündem oldu

06.03.2018 - 10:12 | Güncelleme:

Hülya Avşar’ın programda kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri topladı. Hülya Avşar, "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" dedi.

Aslantuğ araya girerek "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" diye yanıt verdi.

Avşar ise kadın özgürlüğüyle ilgili bir şey söylemediğini belirterek, "Onu yapsın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" diye konuştu.

 

Aslantuğ ise "Özgürlükten kastın üretimde de olması dahil değil mi oraya, üretimde. Yani hayatın içinde. Yoksa gezip tozmuyor özgürlükten kasıt" sözleriyle karşılık verdi.

Avşar ise "Hayır, çalışabilir anlamında. Ben kızıma da söylüyorum muhakkak işin olsun. Kocan kim olursa olsun, dünyanın en zengin adamı da olsa senin kendi işin olsun. Ama erkek egemenliği diyorum. Bir erkek kadına sarıldığı zaman, kolunun altına girebileceğin bir erkekten bahsediyorum" sözleriyle devam etti.

MEHMET ASLANTUĞ: BUNU ŞÖYLE FORMÜLE ETMEK ZORUNDAYIZ

Aslantuğ ise şöyle yanıt verdi: "Bu çok anlaşılır bir duygu ama bunu işte şöyle formüle etmek zorundayız. Bu erkeğe de anlam katar kadına da... Bu duyguları koruyalım ama kadın evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmamalı"

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

25 Eylül 1961 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mahallesinde dünyaya gelen Mehmet Aslantuğ, anne tarafından Ubıh, baba tarafından Abzah olan Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahneleri'nde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi. 1993 yılında Detay Film'i kurdu. Arzum Onan'la evli. Can adında bir oğlu var.

MEHMET ASLANTUĞ FİLMLERİ

  • 1986 Gündoğmadan
  • 1987 Ateş Böceği
  • 1987-1988 Belene
  • 1989-1990 İz Peşinde
  • 1990 Başka Olur Ağaların Düğünü
  • 1990 Vurguna İnmek
  • 1991 Kopuk Dünyalar
  • 1991 Karayar Köprüsü
  • 1992 Kapıları Açmak
  • 1993 Yalancı
  • 1994 Yengeç Sepeti
  • 1994 Gerilla
  • 1995 Bir Kadının Anatomisi
  • 1995 Kurtuluş
  • 1996 Akrebin Yolculuğu
  • 1997 Yeni Bir Yıldız
  • 1997-2000 Sıcak Saatler
  • 1999 Merdoğlu
  • 2001-2002 Hırsız
  • 2003-2005 Bir İstanbul Masalı
  • 2009 Hanımın Çiftliği (Muzaffer Bey)
  • 2010 Aşkın İkinci Yarısı (Senarist-Yönetmen)
  • 2011 Canım Babam (Doktor Kerem)
  • 2012 Veda (Dizi) Mehmet Reşat Bey
  • 2013 Ben Onu Çok Sevdim - Adnan Menderes
  • 2015 Aşkın Kokusu - Aziz
  • 2016 Kördüğüm - Enver

MEHMET ASLANTUĞ ÖDÜLLERİ

  • 1990-1994-1997-2004 yıllarında Altın Kelebek Ödülü
  • 1992-1993-1994 yıllarında Altın Portakal
  • 1994 yılında Altın Koza
  • 1995 yılında Çağdaş Sinema Oyuncuları
  • 1998 yılında Altın Objektif

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Yorumlar 5
  • Misafir 8 dakika önce
    Ben bu adamı sevemedim, yani kibirli gibi,
  • Misafir 10 dakika önce
    hulyanin klasik sacmalamalari aslantug ne guzel anlatiyor ama o yine de anlamaz
  • Misafir 12 dakika önce
    adam gibi adam.hülyanın kırmadığı ceviz kalmamış şimdi ahkam kesiyor.
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