Hülya Avşar’ın programda kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri topladı. Hülya Avşar, "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" dedi.



Aslantuğ araya girerek "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" diye yanıt verdi.



Avşar ise kadın özgürlüğüyle ilgili bir şey söylemediğini belirterek, "Onu yapsın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" diye konuştu.

Aslantuğ ise "Özgürlükten kastın üretimde de olması dahil değil mi oraya, üretimde. Yani hayatın içinde. Yoksa gezip tozmuyor özgürlükten kasıt" sözleriyle karşılık verdi.

Avşar ise "Hayır, çalışabilir anlamında. Ben kızıma da söylüyorum muhakkak işin olsun. Kocan kim olursa olsun, dünyanın en zengin adamı da olsa senin kendi işin olsun. Ama erkek egemenliği diyorum. Bir erkek kadına sarıldığı zaman, kolunun altına girebileceğin bir erkekten bahsediyorum" sözleriyle devam etti.



MEHMET ASLANTUĞ: BUNU ŞÖYLE FORMÜLE ETMEK ZORUNDAYIZ



Aslantuğ ise şöyle yanıt verdi: "Bu çok anlaşılır bir duygu ama bunu işte şöyle formüle etmek zorundayız. Bu erkeğe de anlam katar kadına da... Bu duyguları koruyalım ama kadın evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmamalı"

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

25 Eylül 1961 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mahallesinde dünyaya gelen Mehmet Aslantuğ, anne tarafından Ubıh, baba tarafından Abzah olan Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahneleri'nde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi. 1993 yılında Detay Film'i kurdu. Arzum Onan'la evli. Can adında bir oğlu var.

MEHMET ASLANTUĞ FİLMLERİ

1986 Gündoğmadan

1987 Ateş Böceği

1987-1988 Belene

1989-1990 İz Peşinde

1990 Başka Olur Ağaların Düğünü

1990 Vurguna İnmek

1991 Kopuk Dünyalar

1991 Karayar Köprüsü

1992 Kapıları Açmak

1993 Yalancı

1994 Yengeç Sepeti

1994 Gerilla

1995 Bir Kadının Anatomisi

1995 Kurtuluş

1996 Akrebin Yolculuğu

1997 Yeni Bir Yıldız

1997-2000 Sıcak Saatler

1999 Merdoğlu

2001-2002 Hırsız

2003-2005 Bir İstanbul Masalı

2009 Hanımın Çiftliği (Muzaffer Bey)

2010 Aşkın İkinci Yarısı (Senarist-Yönetmen)

2011 Canım Babam (Doktor Kerem)

2012 Veda (Dizi) Mehmet Reşat Bey

2013 Ben Onu Çok Sevdim - Adnan Menderes

2015 Aşkın Kokusu - Aziz

2016 Kördüğüm - Enver

MEHMET ASLANTUĞ ÖDÜLLERİ

1990-1994-1997-2004 yıllarında Altın Kelebek Ödülü

1992-1993-1994 yıllarında Altın Portakal

1994 yılında Altın Koza

1995 yılında Çağdaş Sinema Oyuncuları

1998 yılında Altın Objektif