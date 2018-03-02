Bir Hülya Avşar Sohbeti programının bu akşamki konuğu Mehmet Aslantuğ olacak. Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar'ın arasında geçen konuşmalar çok konuşulacağa benziyor.

ARZUM ONAN NE DİYECEK?

Tecrübeli oyuncuya "Ben seni nasıl kaçırmışım" diyen Hülya Avşar'a Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'ın ne diyeceği merak konusu oldu.