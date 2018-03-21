HT Magazin'de yer alan habere göre, Mehmet Fatih Yalçınkaya, 7 şarkılık albümü için şunları söyledi:



“Türk halk müziği, arabesk ve pop türünde eserler okudum yani albümde her telden şarkı var. Bu albümle birlikte iyice profesyonelleştim.”



İşi ve müziği nasıl bir arada yürüttüğüne de değinen Yalçınkaya, “Popüler olmak gibi bir derdim yok. Bu hayatta sadece işkolik olmamam gerektiğini biliyorum. Müzik, benim için eşi bulunmaz bir hobi” dedi.

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