HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, para kazanmak için resim yapmadığını belirten sanatçı, “Kendime ait kurduğum minimal dünyada çok mutluyum. Bugüne kadar para kazanmak için yırtınmadım, sadece eserlerimle var olmaya çabaladım” diye konuştu.

Güreli’nin 25 resminin yer aldığı sergisi 8 Mayıs’a kadar Doku Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.