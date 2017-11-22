Mehmet Özdilek'in Konyaspor Marsilya maçı açıklamaları

Mehmet Özdilek, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, grupta 4 takımın da iddialı olduğu bir süreç yaşandığını söyledi.

Son iki maça girildiğini ve bu yüzden maçı kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Özdilek, şunları kaydetti:

"Rakibimize saygı duyuyoruz. Özellikle son 8 maçtır kendi liglerinde kaybetmeyen bir Olympique Marsilya'ya karşı oynayacağız. Ama bunun yanında Avrupa performansına bakıldığı zaman da kendi evinde kazanan ve son iki maçında kaybeden bir Marsilya var. Dolayısıyla yarın oynayacağımız müsabaka her iki takım açısından da çok önemli. Kendi saha ve seyircimizin önünde kazanmaya odaklı bir müsabaka oynayacağız."

Yarın güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Mehmet Özdilek, "Özellikle topa sahip olmayı seven kontratağa çok çabuk çıkabilen bir takıma karşı oynayacağız. Bunun için önlemlerimizi aldık. Biz tam tersi sakin ve sabırlı oynayacağız. Seyircimizin desteğiyle istediğimizi alabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü kazanmak bizi son maçta avantajlı ve iddialı bir konuma getirecek." diye konuştu.

Özdilek, rakip takımın önemli oyuncularının olduğunu belirterek, "Bunun bilincindeyiz ama yarın belirleyici olacak husus bizim sahada yapacaklarımızdır. Sakin, sabırlı, coşkulu ve bir o kadar da istekli olup, yarın istediğimizi buradan elde ederek yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FILIPOVIC: RAKİBİMİZDEN KORKMUYORUZ

Yeşil-beyazlı futbolcu Petar Filipovic ise yarın oynayacakları Olympique Marsilya maçının zor geçeceğini söyledi. Rakibin güçlü olduğunu ancak kendilerinin iç saha avantajlarının bulunduğunu ifade eden Filipovic, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Fakat rakibimizden korkmuyoruz. Yarın galibiyet alabilirsek bir sonraki tura geçmek için şansımızın artacağının farkındayız." şeklinde konuştu.

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