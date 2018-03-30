Bir dönem profesyonel olarak basketbol oynayan ancak yaşadığı psikolojik sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren 23 yaşındaki Şanlı, ABD'ye gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'ndan bir aydır ayrılmıyor.

Uçuş için gerekli evrakı bulunmayan Şanlı, genellikle A kontuarının içinde uyuyor. Sabah kalktıktan sonra bir süre ekrandan seferleri takip eden Şanlı, bilet gişelerini dolaşıyor. Buradaki çalışanlara ABD'ye gitmek için parasının olmadığını ifade ederek, bilet talep eden Şanlı, olumsuz cevap aldıktan sonra terminalde geziniyor. Zaman zaman banklarda da oturan Şanlı, günün büyük bölümünü bu alanda geçiriyor.

Çoğunlukla basın mensuplarına konuşmaktan çekinen Şanlı, kendisiyle ilgili basın yayın organlarında yer alan haberleri görmediğini ifade etti. Bir gazetecinin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kendisinin durumuyla ilgili açıklamalarını aktarması üzerine Şanlı'nın sevinç ve şaşkınlık yaşadığı gözlendi.

Öte yandan yemek ihtiyacı havalimanı çalışanları tarafından karşılanan Şanlı ile ilgili çıkan haberler üzerine bazı vatandaşların yardım etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Havalimanı yetkilileri, vatandaşların bu yöndeki çabasından ve hassasiyetlerinden mutluluk duyduklarını ancak Şanlı'nın ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılandığını, bu yöndeki yardımlara şu an gerek olmadığını bildirdi.

BAKAN BAK: TEDAVİYE YANAŞMIYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mehmet Şanlı'nın durumuna ilişkin olarak, federasyonun gerekli girişimleri yaptığını ancak basketbolcunun tedavi için çaba göstermediğini söyledi.

Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası kupa töreni öncesinde soruları cevaplayan Bak, "Basketbol Federasyonumuz gerekli çabaları göstermiş. O arkadaşımız takip ettiğimiz kadarıyla tedaviye yanaşmıyor. Bu arkadaşımızla ilgili olarak Sayın Federasyon Başkanımız girişimlerde bulunmuş. Federasyonumuz sporcumuza ev tutmuş, tedavisi için çaba göstermiş. Sporcunun bu desteğe ihtiyacı var. Sporcunun sorunlarıyla alakalı bir durum" diye konuştu.

FEDERASYON TEKRAR GİRİŞİMDE BULUNACAK

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da "Federasyon olarak bize düşen görevi bakanlığımızla birlikte her zaman istişare ederek yaptık. Hiç kimsenin görmek istemediği bir tablo. En kısa zamanda buna da bir netice bulunur. Bu konu son birkaç günün konusu değil. Son 5-6 ayın konusu. Biz 6 ay önce bu arkadaşımızı tekrar havaalanında bulduğumuz zaman gerekli tedbirlerimizi aldık, gerek tedavi olsun gerekse de geçinme anlamında" dedi.

Doktorlar adına konuşmasının doğru olmayacağını da ifade eden Türkoğlu "İstenilen tedaviye uymaması, doğal olarak ilaçları zamanlı şekilde kullanmaması hastalığını tetikliyor. Tekrar girişimlerimizi yapacağız. Arkadaşımızın bu tedaviye sahip çıkması ve bu tedavi sürecinde kalması gerekir. Tedaviyi aksattığında tekrar bu noktalara gelecek. Bu noktaya gelmesi bizi üzdü. Tekrar başa dönmüş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.