Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün Londra'da yatırımcılarla biraraya geleceğini ve Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun çaba içinde olduklarını söyledi.

Twitter hesabından dün akşam açıklama yapan Şimşek, "Saat 07:00-22:00 arası gruplar halinde yaklaşık 90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceğiz. Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz" dedi.

Mehmet Şimşek'in görüşmelerine TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da eşlik

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 28, 2018

Şimşek ve Çetinkaya'nın ziyareti öncesi Merkez Bankası'nın sadeleştirmeyi gerçekleştirmesiyle birlikte TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak bir süredir devam eden kayıplarının bir bölümünü geri alarak dolar karşısında dün yüzde 3 değer kazanmıştı.



