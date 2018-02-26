Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Şimşek, Zorlu'nun batarya yatırımına ilişkin olarak şunları yazdı:

"Bu yatırımla Türkiye ekonomisine 6 milyar $ tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye istihdam sağlanacak. 2023’te tamamlanarak devreye girecek yatırımla, 25 bin MW kapasiteli batarya fabrikasında 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacak." dedi. Şimşek yazının sonunda Zorlu’ya alkış emojisi kullandı.

Halka arz ve turizmle ilgili de bilgiler paylaşan Şimşek, şirketlere borç yerine ortak almayı önerdi.

Şimşek, "Halka arz çok doğru bir strateji. Firmalarımız borç yerine ortak almalı, çok daha büyük oranda halka açılmalı. Büyümenin finansmanı çok daha sağlıklı olur. Sermaye artışını teşvik edici bir vergi politikamız var." dedi.

Şimşek, ödemeler dengesi ve turizm verilerine dair de, "Dünya turizm pastasındaki payımızı yüzde 3’ün üzerine çıkartacağız. Çatışmalar bittiğinde Ortadoğu’yu inşa edeceğiz. Şehir hastaneleriyle sağlıkta ihracat potansiyelimiz daha da artacak. Enerjide dışa bağımlılık azalıyor. Cari açığı kalıcı olarak GSYH’nın yüzde 3’ünün altına indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, son yıllarda cansız bir görünüm çizen yatırımların da hızlanacağını belirterek, "Türkiye, AB'deki iyileşme ve turizm ile güçlü dış talep ile artan yatırımlar ve ılımlı ölçüde güçlü tüketim sayesinde yüksek büyümeyi sürdürecek gözüküyor." dedi.