Yerli otomobili projesini gerçekleştirecek 5 babayiğitten biri olan Zorlu Holding, elektrikli otomobil bataryası i çin ikinci yatırımını yenilikçi şirket ve teknolojilere yatırım yapan Çinli GSR Capital ile gerçekleştirecek. Şirket, Kasım 2017’de 600 milyon dolarlık yatırımla Manisa Gördes’te tüm mobil cihazların pillerinde kullanılan nikel-kobalt madenlerinin işleme tesisi Meta Nikel Kobalt’ı faaliyete geçirmişti. Zorlu Grubu dün ise GSR Capital ile 2023 yılına kadar 4.5 milyar dolarlık yatırımı içeren ve iki alanı kapsayan yeni bir ortaklık için ön anlaşma imzaladı.
‘META NİKEL’E DE ORTAK OLACAK’
Gazete Habertürk'ün haberine göre anlaşma ile GSR Capital, Zorlu Grubu şirketlerinden Vestel ile elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25 bin megavatlık potansiyel kapasiteye sahip olması hedeflenen mega batarya fabrikasını yüzde 50 ortaklıkla kuracak. GSR Capital ayrıca Meta Nikel’e yüzde 50 ortak olacak. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, imzalanan stratejik ön anlaşmanın pil teknolojisi konusunda Türkiye’yi küresel pazarlarda öne çıkaracağını söyledi.
‘6 MİLYAR $ İHRACAT GELİRİ SAĞLAYACAK’
Yüngül “Telefonlar ile başlayan şimdi elektrikli otomobillerde ve enerjinin depolanmasında da kullanılan pil yatırımı ile Türkiye’de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağız. Bu ortaklık anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla uzun vadede Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Yatırımı 2018’de başlayacak ve 2023’te tamamlanarak devreye alınacak, 25 bin MW kapasiteli batarya fabrikasıyla ise 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacağız” dedi. GSR Capital Eşbaşkanı Jianghua Su ise “Bu ortaklık, bizi geleceğe taşıyacak Avrupa’da iş geliştirme çalışmalarımızın en önemli parçalarından biri olacak. Hayata geçireceğimiz pil üretim tesisi ile geleceğin global inovasyon ekonomisinin en güçlü oyuncularından biri olmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.
İmza törenine (soldan sağa) Zorlu Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Zorlu, Şule Zorlu, Olgun Zorlu, Selen Zorlu, GSR Capital Eşbaşkanı Jianghua Su, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, NEVS Yönetim Kurulu Başkanı Kai Johan Jiang, Hissedar Temsilcisi Chao Ma, CEO’su Stefan Tilk, Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan ve Zorlu Holding Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz katıldı.
PAKETLEME BU YIL, ÜRETİM 4 YIL SONRA BAŞLAYACAK
Anlaşma kapsamında iki grubun malzeme, mekanik ve yazılım alanlarında Çin ve Türkiye’de araştırma geliştirme (Ar-Ge) merkezleri kurması da hedefleniyor. Bu yıl içerisinde, batarya paketleme işleminin başlaması, ardından da 4 yıllık bir dönem içinde komple batarya üretimine yönelik yatırımın tamamlanması hedefleniyor. Yatırım bu yıl başlayacak ve 2023’te tamamlanarak devreye alınacak tesis, ara mamulden yazılıma kadar tüm süreçleri kapsayacak. GSR Capital’in başta elektrikli otomobil olmak üzere tüm mobil cihazlara yönelik bataryalar konusunda atılımları bulunuyor. Nissan’ın elektrikli otomobillere yönelik pil bölümünü satın alma talebi ve Şili’de 9 milyar dolarlık lityum madeni yatırımıyla dikkat çekmişti.
KAPASİTEYİ DÖRDE KATLAYACAĞIZ
Yüngül, GSR Capital’in Meta Nikel’e yüzde 50 oranında ortak olmasıyla mevcutta 10 bin ton olan kapasiteyi 4 kat artırmayı planladıklarını kaydetti.
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