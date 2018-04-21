Mehmet Topal, Beşiktaş maçında yaşanılanlarla ilgili FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
İşte Mehmet Topal'ın açıklamalarından satır başları...
''BU OLAYLAR BİZLERİ VE CAMİAMIZI ÇOK ÜZDÜ''
''İlk maçtaki 2-2’lik sonucun vermiş olduğu bir avantaj vardı. Maç iyi de başladı. Saha içinde centilmence maç geçiyordu. Bizde avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyorduk. Oyuncular arasında kötü bir şey yoktu ama anlamsız bir şekilde kimsenin istemediği olaylar yaşandı. Rakibin 10 kişi kalmasıyla, hem oyun avantajı, hem skor avantajı bizdeydi. Tabii ki bu yaşanan olaylar saha içindeki bizleri çok üzdü. Bu olayı çıkartanların gerçek Fenerbahçe taraftarı olduğunu da düşünmüyorum. Bunlar gerçekten Fenerbahçeli değiller. Çünkü gerçek Fenerbahçeli taraftarlar, asla böyle bir şey yapmaz. Burada bir komplo olduğunu düşünüyoruz. Takım halinde sezon başından beri vermiş olduğumuz bir emek var. Tamamen avantaj bizdeyken, bu tür olaylara maruz kalmak; hem bizi hem de camiamızı çok üzdü.''
''KOMPLO OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ''
''Bizler her zaman saha içinde kalmalıyız. Saha içinde olan, saha içinde kalır. İlk maça bakacak olursak benim de kafama bir taş geldi. Kafam yarıldı ama biz her zaman saha içinde kalmaya gayret gösterdik. Bu konularda en çok canı yanan bir takım varsa, o da Fenerbahçe’dir. Bu tür şeylere çok maruz kaldık. Sahaya atılan yabancı maddeleri her zaman gizli bir şekilde hakem hocalarımıza verip, üstünü kapatıp; bazı şeylerin önüne geçmeye çalıştık. Profesyonelce işimizi yapmaya çalıştık. İnşallah bu oyunu yapanlar en kısa zaman içinde yakalanırlar ve bu durum çözülür. Vermiş olduğumuz çok büyük emekler var. Herkesin adaletli olmasını bekliyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor. Hükmen 3-0 olacak gibisinden. Ben kesinlikle böyle olacağını düşünmüyorum. Hükmen 3-0 olacak, çok çok çok kötü şeyler olmadı. Atılan maddeler falan bunlar istemediğimiz şeyler ama dediğim gibi bizler de bu olaylara çok maruz kaldık. Eğer bu tip bir durum olacaksa, Türkiye’de hiçbir maç oynanmaz. Her maç ertelenir.''
''ADALET BEKLİYORUZ''
''Herkesi sağduyulu ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Adalet neyse, inşallah en doğru kararı verirler. Saha içinde Mete hocaya, kendim de söyledim. Söylediğim için gönül rahatlığıyla buradan da söyleyebilirim. Mete hoca birkaç defa oyunu durdurdu. Birkaç defa ikaz yaptırmak zorunda kaldı. Ben de ‘Hocam sakin olun. Bizde bu tür şeylere maruz kaldık. Daha çok olayları ateşlemeyelim’ diye kendisine söyledim. Aslında Mete hoca biraz daha soğukkanlı davranabilirdi. Tabii o da ister istemez oyuncuları korumaya çalışıyor ama bazı hamleler, bazı müdahaleler biraz erken oldu diyebilirim. Tamamen adalet bekliyoruz. Herkesi vicdanlı karar vermeye davet ediyoruz.''
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