Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli takımın Fernandao ile bulduğu golün ardından tribünlerden yabancı madde yağdı. Gol sevinci sırasında köşe bayrağının yakınında bulunan Fenerbahçeli futbolculardan Mehmet Topal'ın alnına yabancı madde isabet etti. Bir süre yerde kalan Mehmet Topal'ın alnına bant yapıştırıldı, Milli futbolcu oyuna devam etti.

Sinirlenen Beşiktaşlı Quaresma yabancı maddeleri dışarı göndererek tribünlere "Yapmayın" işaretinde bulundu.