Süper Lig’de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan ve son olarak sahasında Galatasaray’ı 2-1 yenen Kasımpaşa’nın önemli isimlerinden Bernard Mensah, bugünkü Kayseri deplasmanından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. “Ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yaptık. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldık. Takımda moraller çok iyi. Kayseri’de de 3 puan için sahaya çıkacağız. Aklımızda olan tek şey; iyi oynayıp, iyi bir galibiyet almak” diyen Ganalı orta saha, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda fizik olarak iyi hissediyorum. Her maçta oynamaya çalışıyorum. Önemli olan her mücadelede kendini geliştirmeye devam etmek ve en üst sınırı zorlamak.”



‘KEMAL ÖZDEŞ İYİ ORGANİZE EDİYOR’

“Kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Kemal Özdeş hocamız da bu oyuncu grubunu kullanmayı iyi biliyor. Her şeyi oldukça iyi organize ediyor. Bunun da takım için önemli olduğunu düşünü- yorum. Süper Lig’in, Portekiz’den daha iyi olduğuna inanıyorum. Şartlar ve takımlar oldukça hazır durumda. Takımlarda tecrübeli oyuncular var. Her maç için kendinizi en iyi şekilde hazırlamanız lazım. Bütün maçlar farklı geçiyor. Bu, bir oyuncunun kendisini geliştirebilmesi için çok iyi bir durum.”

"BURADA ŞANS BULUYORUM"

“Kasımpaşa’da maçlar oynuyorum, şans buluyorum. Her zaman hedefimizi yukarıya koymalıyız ve dik durmalıyız. Ben çalışmaya devam ediyorum. Çünkü Atletico Madrid’de kaldığımda bulamayacağım şansı diğer takımlara gittiğimde bulabiliyorum. Bu benim için de oldukça önemli bir durum. Futbolda nerede, ne zaman, ne kadar oynayacağınızı bilmeniz mümkün değil. Hep hazır olmalısınız.”