Sülün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak sürdürülebilir çevre ve üretim felsefesiyle üretimin her adımında çevreyi korumaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray'daki kamyon fabrikasında enerjiyle ilgili gerekli takip ve iyileştirme faaliyetlerini koordine eden enerji yönetim grubu bulunduğuna işaret eden Sülün, sertifikalandırılmış uzmanlardan oluşan grubun her türlü enerji tüketimini izlediğini, düzenli periyotlarla analiz ettiğini ve raporlamalarla iyileştirme gereken noktaları ve tasarruf potansiyellerini belirleyerek gerekli planlamaları yaptığını kaydetti.

Sülün, hava kirliliği kontrolüne de son derece önem verdiklerini ifade ederek, "Fabrikalarda yanma, yapıştırma ve boya süreçlerinden kaynaklanan uçucu organik bileşen emisyonları kontrol altında tutuluyor. Bu emisyonların azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, son 4 yılın en düşük uçucu organik emisyon değerlerine ulaşıldı." dedi.

Atık yönetimiyle fabrikalarda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşturulan noktalarda biriktirilerek bertaraf işlemine gönderildiğini söyleyen Sülün, "Bu yöntemle atıkların fabrika içinde taşınması kolaylaşırken, fabrika sahasında bulunan merkezi atık kısmında da daha fazla yer kazanmak mümkün oluyor. 2017 yılında uygulanmaya başlanan Sıfır Atık Su projesiyle fabrikadan çıkan bütün tehlikeli atık sular fabrika içinde bulunan endüstriyel ve biyolojik arıtma tesislerinden geçerek deşarj ediliyor. Aksaray Kamyon Fabrikası’na 700 bin avroyu aşkın ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’na 1 milyon avroyu aşkın atık yönetimi yatırımı ile büyük çevresel ve ekonomik kazanımlar sağladık." diye konuştu.

"YÜZDE 25 ENERJİ TASARRUFU ELDE ETTİK"

Sülün, Hoşdere Otobüs Fabrikası'ndaki aydınlatma ve ısıtma soğutma sistemlerinin gereksiz çalışmasını engellemek amacıyla kurulan bina otomasyon sistemi sayesinde tesiste kuruluşundan bu yana yüzde 25 enerji tasarrufu sağlandığına dikkati çekerek, bu fabrikada kurulan trijenerasyon tesisi sayesinde doğalgaz kullanılarak elektrik, ısıtma ve soğutma suyu elde edilebildiğini söyledi.

Bu sistemle tesiste elektrik ihtiyacının tamamının, kış aylarında ısı ihtiyacının yüzde 40’ının ve yaz aylarında ise soğutma ihtiyacının bir kısmının karşılanabildiğini anlatan Sülün, şunları söyledi:

"2007'den beri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları kapsamında araç başı yüzde 30’un üzerinde enerji tasarrufu elde edilirken, karbondioksit salımında yıllık 10 bin ton civarında düşüş sağlandı. Yine markanın sahip olduğu Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ise 2017 yılında elektrik tüketiminde yüzde 3, doğalgaz tüketiminde yüzde 14 ve su tüketiminde yüzde 20 oranında tasarruf sağlanırken, karbondioksit salımında yüzde 23,5 oranında düşüş elde edildi. Önümüzdeki yıllarda da sistemimize yeni projeler dahil ederek, tasarruf oranlarını daha da artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.