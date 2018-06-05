Sülün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak sürdürülebilir çevre ve üretim felsefesiyle üretimin her adımında çevreyi korumaya büyük önem verdiklerini söyledi.
Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray'daki kamyon fabrikasında enerjiyle ilgili gerekli takip ve iyileştirme faaliyetlerini koordine eden enerji yönetim grubu bulunduğuna işaret eden Sülün, sertifikalandırılmış uzmanlardan oluşan grubun her türlü enerji tüketimini izlediğini, düzenli periyotlarla analiz ettiğini ve raporlamalarla iyileştirme gereken noktaları ve tasarruf potansiyellerini belirleyerek gerekli planlamaları yaptığını kaydetti.
Sülün, hava kirliliği kontrolüne de son derece önem verdiklerini ifade ederek, "Fabrikalarda yanma, yapıştırma ve boya süreçlerinden kaynaklanan uçucu organik bileşen emisyonları kontrol altında tutuluyor. Bu emisyonların azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, son 4 yılın en düşük uçucu organik emisyon değerlerine ulaşıldı." dedi.
Atık yönetimiyle fabrikalarda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşturulan noktalarda biriktirilerek bertaraf işlemine gönderildiğini söyleyen Sülün, "Bu yöntemle atıkların fabrika içinde taşınması kolaylaşırken, fabrika sahasında bulunan merkezi atık kısmında da daha fazla yer kazanmak mümkün oluyor. 2017 yılında uygulanmaya başlanan Sıfır Atık Su projesiyle fabrikadan çıkan bütün tehlikeli atık sular fabrika içinde bulunan endüstriyel ve biyolojik arıtma tesislerinden geçerek deşarj ediliyor. Aksaray Kamyon Fabrikası’na 700 bin avroyu aşkın ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’na 1 milyon avroyu aşkın atık yönetimi yatırımı ile büyük çevresel ve ekonomik kazanımlar sağladık." diye konuştu.
"YÜZDE 25 ENERJİ TASARRUFU ELDE ETTİK"
Sülün, Hoşdere Otobüs Fabrikası'ndaki aydınlatma ve ısıtma soğutma sistemlerinin gereksiz çalışmasını engellemek amacıyla kurulan bina otomasyon sistemi sayesinde tesiste kuruluşundan bu yana yüzde 25 enerji tasarrufu sağlandığına dikkati çekerek, bu fabrikada kurulan trijenerasyon tesisi sayesinde doğalgaz kullanılarak elektrik, ısıtma ve soğutma suyu elde edilebildiğini söyledi.
Bu sistemle tesiste elektrik ihtiyacının tamamının, kış aylarında ısı ihtiyacının yüzde 40’ının ve yaz aylarında ise soğutma ihtiyacının bir kısmının karşılanabildiğini anlatan Sülün, şunları söyledi:
"2007'den beri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları kapsamında araç başı yüzde 30’un üzerinde enerji tasarrufu elde edilirken, karbondioksit salımında yıllık 10 bin ton civarında düşüş sağlandı. Yine markanın sahip olduğu Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ise 2017 yılında elektrik tüketiminde yüzde 3, doğalgaz tüketiminde yüzde 14 ve su tüketiminde yüzde 20 oranında tasarruf sağlanırken, karbondioksit salımında yüzde 23,5 oranında düşüş elde edildi. Önümüzdeki yıllarda da sistemimize yeni projeler dahil ederek, tasarruf oranlarını daha da artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.