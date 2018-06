Mercedes bunu hep yapıyor. Yine milyar Euro harcayarak benzer bir makyajı S Serisi’nde yapmış ve o zaman çok ses getirmişti. Marka bu kez benzer bir parayı C Serisi için harcadı ve modelin yenilenmesine 1 yıl kala, C Serisini teknik olarak bir sonraki kuşak haline getirdi. Gazete Habertürk'ün haberi...

1982 yılından günümüze kadar 10 milyon adet satılan C Serisi, Alman üreticinin kârlılığında büyük önem taşıyor. Avrupa, Amerika ve Afrika olmak üzere üç kıtada üretilen model dünyanın neredeyse her ülkesinde pazarlanıyor. Ülkemizde de sınıfının en çok satan modeli olan C Serisi, 5. üretim yılında kapsamlı bir şekilde makyajlanarak iddiasını artırdı.

Mühendisler her ne kadar makyaj olarak adlandırılsa da otomobilin irili ufaklı 6.500 parçasını tümüyle yenileyerek kapsamlı değişikliklere imza atmışlar. Otomobilde yapılan görsel değişiklikler ön ve arka tarafta yoğunlaşırken, yeni ön tampon tasarımı ve farlar dikkat çekiyor. Arka aydınlatma grubu da tamamen yenilenirken, iç mekânda da önemli değişiklikler bulunuyor. Yeni bir direksiyon sistemi, yeni ve daha gelişmiş bilgi ekranı ilk bakışta göze çarpıyor. Ancak asıl değişiklikler aracın görünmeyen kısımlarında gerçekleştirilmiş.

1 MİLYAR EURO HARCADI

Yeni versiyonda kullanılacak dizel motor ailesi için Mercedes 1 milyar Euro yatırım yapmış. 2020’de yürürlüğe girecek emisyon şartlarını karşılayan ve gelişmiş yapısıyla çok daha tutumlu olan dizel motorlar markanın geleceğine de damga vuracak. Bu yatırımla dizel motorlardan binekte de vazgeçmeyeceğini gösteren marka, bu motor ailesini diğer modellerinde de kullanmaya başlayacak.

S SERİSİ’NDEN SÜRÜŞ SİSTEMİNE DESTEK

Yeni Mercedes-Benz C-Serisi tamamen yeni bir elektronik mimariyle yollara çıkarken, geniş dijital gösterge paneli kadar bilgi ve eğlence sistemi de etkileyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor. S-Serisi’nden aktarılan sürüş destek sistemleri dışında yeni benzinli ve dizel motorlar kullanıma sunuluyor.

Makyajlı C serisinde giriş seviyesi olarak yeni bir dört silindirli benzinli motor ailesi kullanılmaya başlanacak. Bunun dışında 1.5 litre hacimli motora sahip C 200 ve C 200 4MATIC versiyonlarında kayışla tahrik edilen marş jeneratörüne sahip 48 Volt besleme sistemi de devreye alınıyor.

TÜM MODELLERİYLE YIL SONUNDA GELİYOR

Yenilenen Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Estate ve Coupé modelleri C 200 4MATIC motor seçeneğiyle, C-Serisi Cabriolet ise C 200 motor seçeneğiyle ağustos ayından itibaren ülkemiz pazarında satışa sunulmaya başlanacak. Mercedes- Benz C-Serisi Sedan C 200 d ve C 180 ise 2018 son çeyreğinde Türkiye’de satışta olacak. 184 beygirlik C 200, 10 kW’li elektrik motoruyla birlikte kullanılıp 100 km’de ortalama 6.8 lt tüketimiyle dikkat çekiyor.

GPS SİSTEMİ TÜNELDE KLİMAYI KAPATIYOR

C Serisi’nde artık navigasyon sistemi harita bilgilerini kullanan GPS üzerinden aracı takip ediyor. Araç bir tünele girdiğinde klima sistemi tünele giriş anında dış sirkülasyonu kapatarak iklimlendirme sistemini iç sirkülasyonda çalıştırıyor. Böylece tünel içerisindeki kirli havanın araç içerisine ulaşmasını önlüyor. Aracın tünelden çıkmasıyla sistem kapağı hemen açıyor ve böylece kabin içine dışarıdan temiz hava girişi tekrar sağlanıyor.