Mercedes, süper lüks elektrikli otomobil yarışına girmeye karar verdi. Şirketin üst düzey yöneticisi Michael Kelz, en üst segment aracı olan S-Class sedan seviyesinde bir elektrikli çıkacağını duyurdu.

Mercedes yetkilileri aracın teknik özellikleri ve fiyatıyla ilgili detay vermese de sıfır emisyon değerine sahip olacağını ve S-Class segmentinin lüksünü birebir karşılayacağını doğruladı.

İsminin EQ S olacağı ve tescilinin alındığı da bir başka doğrulanan konu ancak bu araç S-Class platformu üzerine yapılmayacak, yeni bir tasarım olacak.

HATCHBACK VE CROSSOVER OLACAK

Kelz, alçak zemin mesafesine sahip içten yanmalı motorlu sedan araçların dingil mesafeleri ve açıklığı nedeniyle elektrikli güç aktarım merkezlerinin elektrikli aksama uydurulmasının zorluğuna da dikkat çekti zira MRA olarak bilinen S Class platformu yüzde 100 elektrikli uyumuna imkan vermiyor ancak plug in hibrid teknolojisine dönüştürülebiliyor.

MRA bazlı bir başka model olan yeni CLS için de açıklamalarda bulunan Kelz, şimdilik hibrid bir CLS planlamadıklarını ancak yüksek talep olması durumunda değerlendirebileceklerini vurguladı.

Alman otomobil üreticisi daha önce mevcut serilerinin tümünün elektrikli versiyonlarının 2022 yılında piyasada olacağını açıklamıştı ancak EQ S modeli 2020 yılına hazır hale getirilecek ve iki farklı modelle piyasaya girecek. Bunlar EQ A hatchback modeli ve EQ C crossover.