Sabah'ın haberine göre, Meriç Erkan adına avukat Merve Mısır aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi:



Bugün 10 yaşında olan çocuk, doğduğunda, babası adına nüfusa kaydedildi, velayet anneye verildi. Ancak çocuk, tüm eğitim, spor, bakım gibi masraflarını karşılayan babasıyla yaşamak istiyordu. Anne Serap Semerci, doğumun ardından başka erkekle evlendi. Müvekkilim çocuğu ile ilgilenebilmek ve üvey annesi olmaması adına çocuğunu büyütünceye kadar kimseyle evlenmek istememiş, hayatını çocuğuna adamış bir babadır. Annesi, çocuğu 'eğitim' bahanesiyle kendi doğum yeri olan Almanya'ya 'kaçırma' planı yapmaktadır. Çocuğun velayetinin annede kalmaya devam etmesi çocuğun gelişimini olumsuz etkileyecektir.

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