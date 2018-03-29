Galatasaray’da mayıs ayında yapılacak seçim öncesi başkan adayı sayısı giderek artıyor. Dursun Özbek’i koltuktan indirip Mustafa Cengiz’in seçilmesinde katkısı olanlar üç yıllık yeni dönem için mevcut başkanın karşısında gibi. Belli ki yeni planlar var. Haklıdırlar belki. Önemli olan kişiler değil, Galatasaray’ın menfaati elbette.

Şahsen Dursun Özbek’e yapılanları da yanlış buluyorum, Mustafa Cengiz’in önü kesilmeye çalışılırsa bunu da yanlış bulurum. Mustafa Cengiz 5 aylığına değil, 3.5 yıl için yola çıktığını defalarca tekrarladı. Her şartta seçime girmelidir, girecektir de.

Cumartesi günü yapılacak mali genel kurul da elbette çok önemli. Dursun Özbek’in kaderini çizecek bu kongre. Bir diğer önemli konu UEFA’dan gelebilecek ceza. İki ay öncesine kadar 3-4 yıl Avrupa’dan menden bahsediliyordu. Çok ciddi kaynaklar bunu dillendirirken, Galatasaray camiasının ağır topları bile “Öyle büyük cezalar gelmeyecek” diyemiyordu. Sonrasında neler neler yaşandıysa bir yumuşama görülür oldu. Harika bir sunum yapılmış da UEFA bile şaşırmış. Ben buna ancak gülerim. Her şey açık seçik ortadayken, verilen taahhütler yerine getirilmemişken UEFA yumuşar mı? Hem de bizlere karşı. Adamlar ülkedeki kur artışının kulüp borçları üzerindeki etkisini bile yıllardır görmezden geliyorlar. Ne zaman Türkiye’nin yanında olmuşlar ki şimdi olsunlar...

Türkiye’de futbol kirli diyoruz ya, Avrupa bizden beter. Bu işler öyle hazırlanan dosyalarla, şıkır şıkır sunumlarla olmuyor. Bu iş lobi işi. Galatasaraylılar da bu işin erbabı.. Ağır bir ceza gelmeyecek gibi görünüyor. Yeter ki men çıkmasın.

Benim duyduğum ise bu yumuşamanın nedeninin dosyalar, sunumlar olmadığı. Devreye giren Galatasaray lobisi. Kontağı kuran da Faruk Süren. Helal olsun. Faruk Süren topa girdiyse boşa girmemiştir. UEFA’dan çıkacak karar ve bu sonuca Süren etkisi, mayıs ayındaki kongreyi de farklı şekillendirebilir.

***********

SEMBOLİK BAŞKAN CANDAN ERÇETİN!

Başkanlık adayları artıyor dedim ya; çok sürpriz bir isim daha duydum. Candan Erçetin...

Hadi oradan diyenleri duyar gibiyim..

Uzak bir ihtimal gibi görünse de camia içindeki bazı dinamikler Erçetin’in ismini gündeme taşıdı. Kendisi ile konuşulmuş. Evet de dememiş, hayır da.

Galatasaraylılar Derneği’nin 100. yılında başkanlığını yapan, kulüp yönetim kurulunda da bir dönem yer alan Erçetin’in sembolik başkanlığı altında bir yönetim kurulu oluşturmaya yönelik nabız yoklayanlar var. Mevcut adaylar dikkate alındığında Duygun Yarsuvat kanadının ve İnan Kıraç’ın destek verebileceği konuşuluyor. Hatta “Cemal Özgörkey seçime girmezse, Mustafa Cengiz’e karşı Candan Erçetin kazanır” diyenler dahi bulunuyor.

***********

İÇ BARIŞ ÖNERGESİ VE ADNAN POLAT

Ali Fatinoğlu’nun iddialı projeleri var ama işi çok zor. Mehmet Helvacı adı da dolaşıyor. Kritik isim ise Adnan Polat. Bu cephe sessizliğini koruyor. Cumartesi günü mali genel kurulda Polat lehine yapılacak herhangi bir hareket eski başkanın bakış açısını da değiştirebilir.

Mustafa Cengiz camiada bütünlüğün sağlanmasını istiyor. Bu yönde adımlar atıyor. Polat ile konuyu görüştüğünü duydum. Küslüğü bitirecek, dargınları kulübe geri getirecek “iç barış” önergesi destek görecek gibi. Ünal Aysal hariç zaten tüm eski başkanların görüşü de olumlu yönde.

Bu hamle Adnan Polat’ı en azından yumuşatır. O da kırgınlığına son verir.