'Merkez Bankası gereken tepkiyi veriyor'

Döviz kurundaki yükselişi de değerlendiren Şimşek, "Kurda reel ekonomiden kopuk gidişat var. TL'deki değer kaybı dış siyasi gelişmeler ile yakında ilişkili" dedi.

4 Mayıs'ta TBMM Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yatırım paketi ile ilgili de konuşan Mehmet Şimşek, "24 milyarlık paket açıklandı, bir yıllık vade ile bakıldığında, potansiyel gelir bunun iki katı" dedi ve açıklanan paketin kısa vadede dengeyi bozmayacağını söyledi. Şimşek, " "Ancak orta-uzun vadede vergiyi artırmadan tabana yayacağımız için mali disiplin korunacak" dedi.

Teşvikler sonrası 'Şu ana kadar neredeydiniz' diyenlerin olduğunu bildiren Şimşek, "Aslında Türkiye çok önemli reformları hayata geçirdi ama bunları anlatacak zaman bile yok" şeklinde konuştu.

KAYGILAR YERSİZ

Şimşek, "Maliye politikasına ilişkin kaygılar da yersiz. Önümüzdeki dönemde kısa vadede kalıcı bir tahribat olmayacak ancak orta-uzun vadede vergiyi artırmadan tabana yayacağımız için mali disiplin korunacak" değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon ile ilgili konuşan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon geçici olarak çift haneye çıkmış durumda. Ama öncesine bakın, 90'lı yıllar sonrası biz yüzde 10'lar civarına kadar çekmişiz. Şimdi de enflasyonda kur etkisi net bir şekilde ortaya çıkıyor."

Enflasyonda esas belirleyici olanın kur olduğunu açıklayan Başbakan Yardımcısı, enflasyondaki çift hanenin geçici olduğunu söyledi.

CARİ AÇIK 19 MİLYAR DOLAR AZALACAK

Cari açığın ise gelecek yıllarda tekrar yüzde 3 ve altına çekileceğine vurgu yapan Şimşek, "Turizmdeki canlanma ile cari açık, yüzde 4'ün altına inecek" dedi.

Dış açığı daha makul düzeye çekmek için çok önemli reformlar yaptıklarını belirten Şimşek, "Yakın dönemde ithalatı azaltacak yatırımlara çok güçlü teşvikler verildi. Bu yatırımlar devreye girdiğinde Türkiye'nin cari açığı 19 milyar dolar azalacak" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Türkiye aslında odaklandığı zaman başarıyor. Savunmada, enerjide yerlilik oranı çok hızlı yükseldi. Biz şu an odaklanmış durumdayız. Cari açık meselesini de bu şekilde kalıcı bir şekilde yüzde 3'lerin altına çekme imkanımız önümüzdeki birkaç yıl içinde söz konusu olabilir" dedi.

MERKEZ'İN ELİ KOLU BAĞLI DEĞİL

Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü hamlesine atıf yaparak, "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil. Gereken tepkiyi veriyor" yorumunu yaptı. Banka bugün, rezerv opsiyon mekanizmasının döviz imkan oranının üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürmüştü.