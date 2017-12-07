Mersin'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul'u kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Zelal'in amcasının oğlu Derviş Topçul, yapmaması gereken bir şey yaptığını, pişman olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre, Mersin Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Zelal Topçul, 3 Aralık Pazar günü teyzesiyle bindiği minibüsten 2 kişi tarafından zorla indirilerek kaçırılmıştı. Topçul'u kaçıranlardan 2'sinin amcasının oğlu olduğu, Derviş Topçul'un daha önce genç kızla evlenmek istediği ancak kızın ve ailesinin bunu kabul etmediği öğrenilmişti. Topçul'un ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, genç kızı bulmak için birçok adrese operasyon düzenledi. Genç kız, merkez Akdeniz ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda bulunurken, polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Zelal Topçul ise sağ salim ailesine teslim edildi.

Bugün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan Derviş Topçul, Nurullah Topçul, Jiyan E., Salih Y. ve Şehmuz Y. yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derviş Topçul, "Yapmamam gerekirdi, pişmanım. Seviyordum" dedi.

mersin

Zelal Topçul