Mert Fırat, UNDP'nin "iyi niyet elçisi" oldu

Şişli'deki bir otelde düzenlenen törende konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova-Sollorano, Mert Fırat'ın uzun zamandan beri UNDP ile çalıştığını belirtti.
UNDP'nin 50 yıldır Türkiye'de kalkınmaya destek verdiğini ifade eden Irena Vojackova-Sollorano, "Mert Fırat da iki yıldan uzun bir süredir bizimle birlikte elinden geleni yapmakta. Dolayısıyla Mert Fırat'ı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Türkiye'deki iyi niyet elçisi olarak seçmek bizim için zor olmadı. İyi niyet elçisi herhangi biri değil. Bu kişinin farklı olması lazım. Yani, sürdürülebilir kalkınma fikrine kendini adamış olması lazım." dedi.
Mert Fırat da "iyi niyet elçisi" olarak seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu sorumluluğu almak beni çok heyecanlandırdı. Geçtiğimiz iki yıl boyunca birlikte çalışmalar yürüttük. UNDP'yi tanımama vesile oldu bu çalışmalar. Lise yıllarımdan bu yana UNDP'nin de desteklediği birçok projenin içinde görev aldım." diye konuştu.
Fırat, bu görevi ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği konularına odaklanacağını belirterek, şunları söyledi:
"Üzerinde çalışacağım konular aslında kadın, eğitim ve iklim meselesi olacak. Türkiye'de ve dünyada göçmen problemi var. Bizim de halihazırda Suriyelilerle ilgili yaptığımız birçok çalışma var. Türkiye yaptığı olumlu çalışmalardan dolayı dünyada birçok yerde örnek olarak gösteriliyorken bizim konularımızdan biri de Suriyeliler olacak. Hem entegrasyon hem de birlikte yaşama kültürü konusu üzerine çalışacağız."
Mert Fırat, üzerinde çalışacağı diğer konunun da kültür-sanat olacağını kaydederek, "Sanat kalkınmanın çok önemli bir ayağı. Bu coğrafya sanatla kalkınmayı ve sanatla iletişim sağlamayı çok iyi başarmış. Kalkınmanın en önemli ayaklarından biri de kültür-sanat dolayısıyla bu konuda üzerime düşeni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Törende, Irena Vojackova-Sollorano, oyuncu Fırat'a, iyi niyet elçisi sertifikasını verdi.
- Mert Fırat
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