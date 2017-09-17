Merve Boluğur: Paşa gönlüm ne istiyorsa onu yaptım

7 | 20

Parçanın tamamlanmış halini de Merve Boluğur'a yaş günü hediyesi olarak dinleten Oğuzhan Koç, böylece Murat Dalkılıç ile Boluğur ayrılığında da güzel oyuncudan yana olduğunu ilan etmiş oldu. Bu arada Merve Boluğur da dün instagram'da yayınladığı doğumgünü mesajında Koç'a yazdığı şarkı için teşekkür etti.