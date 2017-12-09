Merve Özbey, "Seni en çok güçlendiren ayrılık neydi?" sorusuna cevap verirken anne ve babasını ayrılığından etkilendiğini anlattı.



Özbey, yaşadığı zorluklarla olgunlaştığını belirtti.



Ünlü bir solistle çalışırken ani bir kararla orkestradan çıkarıldığını söyleyen Özbey, “Üç ay telefoncuda çalıştım” ifadelerini kullandı.



Merve Özbey

Aşkım Kapışmak