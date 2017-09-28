Meryem 9. bölümde neler yaşandı? Meryem 10. bölüm fragmanı!

Oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan, Cemal Toktaş ve Açelya Topaloğlu gibi isimlerin yer aldığı Meryem, 9. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin 9. bölümünü izleyemeyen vatandaşlar, "Meryem 9. bölüm özeti" diye Google'da arama yapıyor. Aynı zamanda dizinin 9. bölümünün ardından 10. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Meryem 9. bölüm özeti ve Meryem 10. bölüm fragmanı...

MERYEM 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Meryem'in merakla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki 10. bölümde neler yaşanacak? İşte Meryem 10. bölüm fragmanı;

MERYEM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Meryem'in dün akşam yayınlanan 9. bölümünde neler yaşandı? İşte Meryem 9. bölüm özeti;

Meryem Oktay’ı, Yurdal’ın rezidansında suçüstü yakalar. Burcu ve Güçlü, kol düğmesinin kime ait olduğunu bulmaya kararlıdır. Fakat onları büyük bir tehlike beklemektedir. Oktay’a deliler gibi aşık olmasına rağmen katil olduğunu öğrendikten sonra Beliz, Oktay’la ilgili bir karar vermek zorunda kalır.

İçini kimseye dökemeyen Meryem artık dayanamayıp Selma’ya kaza gecesi olanlarla ilgili bir itirafta bulunmak üzeredir. Uzak durması gereken Savaş ve Meryem olanlardan sonra artık çok daha yakınlardır. Arif ise konuşmak üzeredir ve ilk yapacağı şey Oktay’ın foyasını ortaya çıkarmaktır.

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Meryem 10. bölüm fragmanı

Meryem 9. bölüm özeti