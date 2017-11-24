Messi, kariyerinin 4. Altın Ayakkabı ödülünü kazandı!

European Sports Media ve Marca gazetesi tarafından Barselona kentinde düzenlenen törende, Arjantinli futbolcuya ödülünü geçen sezon Altın Ayakkabı'yı kazanan takım arkadaşı Luis Suarez verdi.

Törende konuşan Messi, takım arkadaşlarının yardımı sayesinde bu ödülü kazanabildiğini belirterek, "Futbolcu olmanın zevkini her gün yaşamaya çalışıyorum." dedi.

Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Barcelona'nın deplasmanda Juventus ile hafta içi oynadığı maçta yedek kulübesinde oturmasıyla ilgili soruya ise, "Sezon uzun ve her yıl daha da zorlu geçiyor. Kendimize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her maç sahada olmak istesem de bazen takıma dışarıdan destek vermekte iyi." cevabını verdi.

Katalan temsilcisinin 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Valencia ile ligde bu hafta sonu deplasmanda oynayacakları maçın zorlu geçeceğini kaydeden 30 yaşındaki oyuncu, "Yine de şampiyonluk yarışının bu karşılaşmaya bağlı olacağını düşünmüyorum. Valencia'nın çok iyi bir teknik direktörü ve futbolcuları var. Deplasmanda oynayacağımızdan, bizim için çok daha zorlu geçecek." i̇fadeleri̇ni̇ kullandı.

Forvette Suarez ile yan yana oynamasını "şans" olarak niteleyen Arjantinli golcü, "Onunla saha içinde ve dışında çok iyi bir dostluğumuz var." dedi. Suarez ise, "Messi, her maçta farklı ve yeni şeyler yapabiliyor. Ben de ona yardım etmeye çalışıyorum." diye konuştu.



Kanser hastası çocuklara yardım etmek amacıyla kurulan Lionel Messi Vakfı ile ilgili sorulara da yanıt veren Messi, "İhtiyacı olan insanlara ne kadar çok yardım edebilirsem, o kadar mutlu ve huzurlu oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Luis Suarez'in yanı sıra Barcelona'nın kaptanlarından Andres Iniesta ve Sergio Busquets, kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ve Arjantinli futbolcunun ailesi de katıldı.

2016-2017 sezonunda La Liga'da 37 kez ağları sarsarak Avrupa liglerinde gol krallığına ulaşan ve Altın Ayakkabı'yı almaya hak kazanan Messi, daha önce 2009-2010 (34 gol), 2011-2012 (50 gol) ve 2012-2013 (46) sezonlarında bu ödülü kazanmıştı.

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