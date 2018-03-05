Messi rekora doymuyor

Resmi maçlarda 600 gole ulaşan Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, bunu başaran 7. futbolcu oldu.

Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo'dan sonra Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi de resmi maçlarda 600 gol barajını geçmeyi başardı. Messi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Atletico Madrid'e attığı golle "600'ler kulübü"ne girdi.

30 yaşındaki futbolcunun, kulüp formasıyla lig ve ulusal kupalar, kıta içi turnuvalar (UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, vb.), FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra milli takım düzeyindeki turnuva ve A milli takımlar arasındaki hazırlık maçlarındaki gol sayısı 600'e çıktı.

Barcelona A Takımı formasını 16 Ekim 2004'ten bu yana giyen Messi, La Liga'da 373, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 98, İspanya Kral Kupası'nda 47, İspanya Süper Kupası'nda 13, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, UEFA Süper Kupası'nda da 3 gol kaydetti. Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla da 61 kez ağları sarstı.

3 Haziran 2017'deki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus filelerini 2 kez havalandırarak "600'ler kulübü"ndeki yerini alan Cristiano Ronaldo'nun ise Sporting Lizbon, Manchester United ve Real Madrid kulüplerinde 559, Portekiz Milli Takımı formasıyla da 79 olmak üzere 638 golü bulunuyor.

Cristiano Ronaldo'dan sonra adını, Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller gibi futbol tarihinin efsaneleri arasına yazdıran Messi, kariyerindeki resmi maçlarda 600 gole ulaşan 7. oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Messi'nin gollerinin dağılımı şöyle:

Takım Maç Gol sayısı Barcelona La Liga 373 UEFA Şampiyonlar Ligi 98 UEFA Süper Kupası 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 5 İspanya Kral Kupası 47 İspanya Süper Kupası 13 Arjantin Milli Takımı Resmi maçlar ve A milli takımlar arasındaki hazırlık karşılaşmaları 61 Toplam 600

İlk 5'teki efsanelere yetişmek zor

2000'lerin başından beri yeşil sahalara damga vuran ve futbolun popülerliğini artırmasında büyük rol oynayan Ronaldo ve Messi'nin, tarihin en skorer 5 futbolcusuna yetişmesi pek de kolay görünmüyor. Çünkü önlerindeki en yakın isim Gerd Müller'i yakalamak için Ronaldo'nun 97, Messi'nin ise 135 gole ihtiyacı var.

Kariyerinin 16. sezonunu oynayan 33 yaşındaki Ronaldo'nun, 2017-18 sonrası 2 sezon daha benzer istatistikleri yakalaması, 14. sezonuna çıkan 30 yaşında Messi'nin de gol sayısı standardını 3 sezon daha sürdürmesi gerekiyor.

Kariyerlerindeki resmi maçlarda, Ronaldo ve Messi'den fazla golü bulunan futbolcular şunlar:

Josef Bican (1931-1956):

Çek bir ailenin çocuğu olarak 1913'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda dünyaya gelen Josef Bican, özellikle bir sprinter kadar hızlı olmasıyla tanınıyordu. Bican, profesyonel futbol oynadığı 1931-56 döneminde Avusturya ve Çekoslavakya liglerinin yanı sıra milli takım formasıyla da çıktığı 530 maçta 805 gol kaydetti.

12 Aralık 2001'de 88 yaşındayken yaşamını yitiren Bican, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından "Yüzyılın en büyük golcüsü" ödülüne layık görüldü. Bican, 805 golle sahip olduğu "tarihin en skorer futbolcusu" unvanını, uzun yıllar kaptırmayacak gibi gözüküyor.

Romario (1985-2009):

Kariyeri boyunca oynadığı 994 resmi mücadele 772 gol atan Brezilyalı yıldız Romario, 24 yıllık futbol serüvenine, onlarca bireysel ödül ve farklı liglerde (İspanya, Hollanda, Brezilya, Katar) yaşadığı şampiyonlukları sığdırdı.

Brezilya Milli Takımı ile 1994'te FIFA Dünya Kupası'nı, 1989 ve 1997'de de Copa America'yı kaldıran 52 yaşındaki Romario, 2010 ve 2014'te ülkesinde yapılan genel seçimlerde, Brezilya Sosyalist Partisi adayı olarak Rio de Janerio'dan milletvekili seçildi.

Pele (1956-1977):

Edson Arantes do Nascimento ya da bilinen adıyla Pele, kimilerine göre dünya futbolunun en iyisi olarak gösteriliyor. Şu an 77 yaşında olan Pele, özellikle Brezilya Milli Takımı formasıyla 1958, 1962 ve 1970 FIFA Dünya Kupası'nda elde ettiği 3 şampiyonlukla futbol tarihinin unutulmazları arasındaki yerini aldı.

Sayısız bireysel ödülün yanı sıra ülkesinin Santos takımıyla Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olan Copa Libertadores'i de 2 kez kaldıran Pele, 831 resmi karşılaşmada 767 kez ağları sarstı.

Ferenc Puskas (1943-1966):

Real Madrid'in unutulmaz golcüsü Ferenc Puskas, Macaristan Milli Takımı'nın uluslararası alanda en başarılı olduğu 1950'li yıllarda, ülkesinin en ünlü ve yetenekli futbolcusu olarak tarihe geçti.

Milli takım formasıyla 1954 Dünya Kupası'nda final oynayan ve 1962'deki kupada da takımdaki yerini alan Puskas, 1943-62 yıllarında 754 maça çıktı ve 746 kez ağları sarstı.

Real Madrid'deki takım arkadaşı Alfredo Di Stefano'nun, ''süper yetenek'' diye bahsettiği Puskas, Macaristan Milli Takımı ile çıktığı 85 maçta 84 gol attı. 17 Kasım 2006'da Budapeşte'de 79 yaşındayken hayata gözlerini yuman Puskas, "milli takım formasıyla en fazla gol atan Avrupalı futbolcu" unvanını halen elinde tutuyor.

Gerd Müller (1962-1981):

Batı Almanya'nın efsanevi teknik direktörü Helmut Schön'ün, "küçük gollerin adamı" diye nitelediği Gerd Müller, futbolcu fiziğine sahip olmasa da bu açığı, gol yollarındaki müthiş becerisi ve topla doğru yerde, doğru zamanda buluşmasına olanak sağlayan güçlü hisleriyle kapatıyordu.

Ülkesinin 3. olduğu 1970'teki Dünya Kupası'nda rakip ağları 10 kez havalandıran Müller, kariyerinde çıktığı 793 resmi karşılaşmada 735 gole imza attı. Almanya formasıyla 1972'de Avrupa, 1974'te de dünya şampiyonu olan Müller, 365 golle "Almanya ligi tarihinin en skoreri" unvanının da sahibi.