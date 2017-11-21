Mesut Bakkal'a 1 milyon TL

Ligde son sırada yer alan G.Birliği ile Mesut Bakkal’ın ayrılık rakamları da ortaya çıktı. Habertürk Spor'un haberine göre; G.Birliği Başkanı Murat Cavcav, 4. haftada gelen ve 1 milyon 750 bin TL’ye anlaşma sağlanan Mesut Bakkal’la vedalaşmak için 1 milyon TL ödemek zorunda kaldı. Dün basın toplantısı düzenleyen Bakkal, “Bu takımı benden başkası kurtaramazdı. Ben taşın altına elimi değil kafamı sokmuştum. Transferi ben yapmadım ama arkamda durulmadı” dedi.

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