Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mesut Bakkal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Hak ettik. Planladığımız gibi oldu. Önemli bir galibiyet bence. Bu taraftara da teşekkür etmek lazım, inanılmaz bir coşku vardı. 6 puan bizi biraz daha yukarıya getirdi ama camia bu 6 puanın kıymetini bilerek hareket etmek zorunda. Takım savunmasını anlattım, çok hoşlarına gitti. Eğer bu durumdan çıkmak istiyorsanız yapacaksınız, yoksa çıkamazsınız dedim. Şimdiye kadar gerçekleştirdik."