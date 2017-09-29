Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'na davet edilmedi

Kariyerini Arsenal'de sürdüren Mesut Özil, Almanya'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı Kuzey İrlanda ve Azerbaycan maçlarının aday kadrosuna çağırılmadı.

Sakatlığı nedeniyle Köln ve Chelsea maçlarını kaçıran Mesut, geçen günlerde iyileşmiş ve Arsenal'in 2-0 kazandığı West Bromwich Albion mücadelesinde oyuna sonradan girerek 8 dakika sahada kalmıştı. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, Mesut ve Sami Khedira'yla ilgili olarak açıklama yaptı ve oyuncularının bu karşılaşmalarda forma giymesinden ziyade gelecek yıl kadroda olmalarının önemli olduğunun altını çizdi.

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle;

KALECİLER: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (PSG)

SAVUNMACILAR: Jerome Boateng (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Gladbach), Mats Hummels (Bayern Münih), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Shkodran Mustafi (Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (Bayern Münih)

ORTA SAHALAR: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Leon Goretzka (Schalke), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Julian Draxler (PSG), Leroy Sane (Manchester City), Amin Younes (Ajax)

FORVETLER: Thomas Muller (Bayern Münih), Lars Stindl (Borussia Gladbach), Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (RB Leipzig)

Almanya, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C Grubu'nda yer alıyor. Oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Almanya, 24 puanla lider durumda.

Mesut Özil

almanya milli takımı