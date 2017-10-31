Meteoroloji'den 5 ile "zirai don" uyarısı

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde bugünden itibaren 3 gün boyunca zirai don beklendiği bildirildi.



AA'nın haberine göre, Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden cuma gününe kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi.



Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istenildi.

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