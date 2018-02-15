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Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesiminin yüksekleri (Toroslar) ile öğle saatlerinde Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Muğla il geneli ile İzmir ve Aydın'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.