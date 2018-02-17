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Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Hatay, Gaziantep , Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'ın güneyi ile yarın sabah saatlerinden itibaren Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkenin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.