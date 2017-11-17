Metin Albayrak: ''Türkiye'de altyapı bayrağını en önde biz taşıyoruz''

Beşiktaş, altyapısıyla buluştu...

Beşiktaşlı Necip Uysal ile altyapıdan sorumlu yönetici Metin Albayrak, altyapı oyuncularıyla bir araya geldi. Albayrak “Türkiye’de altyapı bayrağını en önde biz taşıyoruz. Bu topraklarda doğmuş çocuklar neden başarılı olmasın. Yabancılardan ne farkınız var? Tek farkları çok çalışıyorlar ve kendilerine hedef koyuyorlar.'' dedi.

Büyük hedeflerin insanları başarıya götüreceğini söyleyen Albayrak, ''Hep büyük hedefler koyun. Bizim şampiyonluğumuzdaki en büyük mimarlar Türk oyuncularımızdır.” ifadelerini kullandı.

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