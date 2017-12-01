Metin Hara’dan Adriana Lima paylaşımı

Yaz aylarına damga vuran aşklarıyla dünya basınında Gündem olan yazar Metin Hara ile model Adriana Lima'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor.



Metin Hara, sevgilisi Adriana Lima’nın kendi hediyesi olan bir sepet çikolata ile verdiği pozu sosyal medyada paylaştı.



Türk yazar, Instagram'da takipçilerinin beğensiine sunduğu kareye, "Meet the chocolate monster. Tanıştırayım: Çikolata canavarı" notunu düştü.

metin hara

Adriana Lima