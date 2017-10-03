Meyve ve sebze ambalajlarına yeni standartlar getirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlar kullanılacak. Mallar uygun şartlarda korunması ve taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak.
Tekrar kullanılabilir ambalajlar modüler ve katlanabilir şekilde olup, her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek. Dolu ambalajlar en çok 30 kilogram ağırlığında olacak.
Patates, kuru soğan ve tatlı patateslere yönelik ambalajlar file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklinde olup en çok 50 kilogram ağırlığında olacak. Malların taşınmasında kullanılacak ambalajlar soğuk zincire uygun olacak.
BİRBİRLERİNE ZARAR VEREBİLECEK MALLAR AYNI ARAÇTA TAŞINMAYACAK
Malların üretim yerindeki toptancı hallerinden veya tasnifleme ve ambalajlama tesisinden tüketim yerlerine taşınmasında soğuk zincirin korunması esas olacak.
Farklı malların aynı araçlarda taşınması esnasında birbirlerine zarar vermelerini engelleyecek önlemler alınacak. Birbirlerine zarar verebilecek mallar aynı araçta taşınmayacak.
DEPOLAMA STANDARTLARI
Mallar, soğuk hava depolarında, malların bozulmasına veya kalite kaybına sebep olmayacak uygun ısı ve nem ortamlarına sahip alanlarda depolanacak. Soğuk hava depolarının nitelikleriyle buralarda yapılacak depolama faaliyetine ilişkin iş ve işlemlere yönelik mal bazında Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standartlar ve kriterler uygulanacak.
Söz konusu mallar, alışveriş merkezleri, büyük ve zincir mağazalarda bulunan perakende satış yerlerinde soğutuculu reyonlarda ambalajlarından çıkarılmadan satışa sunulacak.
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