MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, istifasının gerekçesini yazılı açıklama ile duyurdu.Koçdemir, referandum ile hayata geçen anayasa değişikliğinin "Demokrasi tecrübesi, hukuk tekniği ve zamanlaması itibarıyla ülkenin hayrına olmayan, yanlış düzenlemeler" olduğunu söyledi.

"MİLLETVEKİLİ DEĞİLMİŞİM GİBİ..."

Bu düzenlemelerin doğru olmadığını ifade etmesinin karşılığında "milletvekili değilmişim gibi muamale gördüğünü" ileri süren Koçdemir, "Uyum yasalarının altı ay içinde çıkarılmasını öngördüğü halde, bir yıl boyunca bizzat tek maddelik düzenleme yapmamasında açıkça görüldüğü gibi kendi yazdığı anayasaya bile uymayan bir zihniyetle ittifak kurulması siyaset kavramıyla çelişkili bir durum" dedi.

"PEŞİNEN 5-6 YIL DESTEK"

Partinin internet sitesinde halen "Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulmak için tek yol MHP iktidarıdır" yazıldığını kaydeden Koçdemir, "Başka partiden birinin iktidarını hem de peşinen beş altı yıl için desteklemek siyasetin nesiyle bağdaşır" diye sordu.

"SEÇİM TAKVİMİNİ BEKLEDİM"

Parti çizgisine sadakatinin parti içinde kalarak sürdürmesinin imkansız hale geldiğini belirten Koçdemir, "Seçmenden aldığım vekalet görevini layıkıyla tamamlamak adına seçim takviminin açıklanmasına kadar bekledim" dedi.

"PARLAMENTER SİSTEM İÇİN"

Parlamenter sistem ve ülke sorunları hakkında en doğru tavrı gösterdiğini söylediği İYİ Parti'ye katıldığını belirten Koçdemir, "24 Haziran seçimleri Türkiye'nin normelleşmesi ve tekrar siyaset yapılabilir hale gelmesi için yegane fırsattır" ifadelerini kullandı.

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