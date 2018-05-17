Microsoft'un engelliler için tasarladığı Xbox Adaptive Controller, oyun oynamak isteyen engelli kişilerin ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Xbox One ve Windows 10 kurulu PC'ler ile uyumlu olan yeni kumanda, özel joystick'i, programlanabilir büyük butonları ve bağlantıları ile eksiksiz bir oyun deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Üzerinde yer alan 19 farklı jak ile pek çok harici eklentiye de uyum sağlayan Xbox Adaptive Controller, kullanıcının tuşların ve joystick'in fonksiyonlarını kendisine göre özelleşirmesine de imkan tanıyor. Bu yıl satışa sunulacak olan yeni kumanda, 99,99 dolar fiyat etiketiyle yurt dışında satışa sunulacak. Türkiye'ye geleceği tarih ve fiyatı henüz belli değil.