Pek çok kullanıcı daha zararsız olduğuna inandığı için elektronik sigaraya geçiş yapıyor ancak ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleşen korkunç kaza, bu teknolojinin de yüzde yüz güvenli olmadığını ortaya koydu. 38 yaşındaki Tallmadge D’Elia’nın, evindeki yangın sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyordu. İtfaiye ekipleri adamı bulduğunda vücudunun %45’i yanıklarla kaplıydı ancak yapılan incelemeler sonucu, ölümün sebebinin kaza olmadığı ortaya çıktı.

Otopsi sonuçlarına göre D’Elia’nın kullandığı elektronik sigara patladı ve parçaları da kafasına isabet etti. Bunun sonucunda evde yangın çıktı. Patlamanın sebebinin büyük ihtimalle bataryadan ya da sarj aletinden kaynaklandığı düşünülüyor. Yaşananlar ABD’de elektronik sigara kaynaklı ölümle sonuçlanan ilk kaza olarak kayıtlara geçti.,

Kazaya yol açan elektronik sigara Filipinler merkezli Smok-E Mountain tarafından üretilmiş ancak geçmişte de benzer olaylarda daima bataryalar suçlandı. Ucuz ve güvenli olmayan bataryalar maalesef dükkanlardan internet mağazalarına kadar her yerde bulanabiliyor.

2000 ile 2016 arasında ABD’de patlama veya yangınla sonuçlanan 200 benzer olay yaşanmasına rağmen hiçbirinde can kaybı yaşanmamıştı.