Microsoft'un müzik platformu Groove kapanıyor

Microsoft, yaptığı Spotify anlaşması sonrasında bir süredir can çekişen müzik dinleme uygulaması Groove'un fişini 31 Aralık 2017 tarihinde çekeceğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada geleneksel bir oynatıcı olarak uygulamanın bu tarihten sonra kullanılabileceği ancak servis kapatıldıktan sonra yeni şarkı satın alma, indirme ya da yayınlama imkanının olmayacağını belirtti.

Spotify kullanıcılarına ise müjdeli bir haber verildi zira yayınlanacak bir güncellemeyle Groove Music kullanıcıları, listelerini ve şarkılarını Spotify'a aktarabilecek. Yapılan anlaşmayla işlemi gerçekleştiren Groove kullanıcıları için 60 günlük premium Spotify üyeliği de verilecek.

Microsoft yıllardır isim ve platform değişikliklerine rağmen müzik dinleme uygulamasını piyasada tutunduramamıştı.

Taşınabilir medya araçları için geliştirilen Zune markasıyla Zune Music Pass olarak piyasaya sürülen uygulama 2012 yılında Xbox Music için feda edilmişti.

2015 yılında, özellikle Xbox oyun konsolu sahibi olmayan müşterilerin yaşadığı kafa karışıklığı nedeniyle markanın ismini Xbox Music yerine Groove olarak değiştiren Microsoft, hızlı büyüyen rakipleri Apple ve Spotify ile rekabet edemiyordu.

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