Migros'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, Makro Market A.Ş. ile ağırlıklı olarak Uyum Marketler için yapılan görüşmeler ön görüşmeler niteliğinde olup bu yönde Şirketimizce alınmış bir karar ya da mevcut durumda kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır" denildi.
MARKET DEVİ
Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden Makro Market, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca konkordato talebinde bulunmuştu. Makro ve Uyum marketlerini bünyesinde bulunduran Makro Market A.Ş’nin Türkiye genelinde 253 mağazası ve 6 bin 500 çalışanı bulunuyor.
1.7 milyar lira cirosu bulunan şirketin ortaklarından Şeref Songör, "Batık durumda değiliz. 2-3 aylık süreye ihtiyacımız var" demişti.
Konkordato nedir?
Türkiye'de iflas erteleme süreçlerşinin geçtiğimiz yıl yasaklanması ile zor duruma düşen firmalar konkordato seçeneğini kullanmaya başladı. Konkordatoda, mali sıkıntıya giren şirket icra hukuk mahkemesine başvuruyor. İflas ertelemede süre 1 yıl olmasına karşın konkordatoda 3 aylık süre tanınıyor. Mahkemenin verdiği bu süre içinde atanan konkordato komiseri, alacaklılar ile masaya oturuyor.
Alacaklılara yapılan teklifte, borcun bir miktarından feragat etmeleri talep ediliyor. Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumların sunulan teklifi kabul etmesi ile birlikte mahkeme konkordato kararı veriyor. Bu kararın tasdikini ise ticaret mahkemesi yapıyor. Ticaret mahkemesi alınan kararı tasdik ederse, borçlar belirlenen süre içinde ödeniyor. Ancak, mahkemenin, kararı tasdik etmemesi halinde şirket hakkında direkt iflas kararı veriliyor.
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