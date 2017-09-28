Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde ikinci büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan temsilcisi Milan, evinde Slovenya takımı Rijeka'yı ağırlayacak. Peki Milan - Rijeka maçı hangi kanalda, saat kaçta?
MİLAN - RİJEKA
Vincenzo Montella yönetimindeki Milan, Matjaz Kek yönetimindeki Rijeka'yı konuk edecek. Grupta 3 puanla lider konumunda yer alan Milan, rakibine üstünlük kurarak rahatlamak istiyor.
San Siro'da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 22:05'te başlayacak. İsrailli hakem Orel Grinfeld'in düdük çalacağı mücadelede Danny Krasikow ve Roy Hassan yardımcılık yapacak. Zorlu karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- Milan ve Rijeka, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.
- Milan, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
- Rijeka, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
- Milan, oynadığı son 5 maçta, 13 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
- Rijeka, oynadığı son 5 maçta, 14 gol atarken 4 gol yedi.
- Milan'da en golcü oyuncu konumunda attığı 5 golle Andre Silva bulunuyor. Silva'yı 2'şer golle Fabio Borini ve Patrick Cutrone takip ediyor.
- Rijeka'da ise en golcü konumunda kaydettiği 1 gol ile Josip Elez bulunuyor.
SON MAÇ KADROLARI
Milan: Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Cristian Zapata, Leonardo Bonucci, Luca Antonelli, Ignazio Abate, Hakan Çalhanoğlu, Franck Kessie, Lucas Biglia, Nikola Kalinic, Andre Silva
Rijeka: Andrej Prskalo, Josip Elez, Dario Zuparic, Alexander Gorgon, Leonard Zuta, Marko Vesovic, Filip Bradaric, Josip Misic, Zoran Kvrzic, Mario Gavranovic, Heber
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