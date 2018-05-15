Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Yusuf Yazıcı için 'Bir kulüp 15 milyon Euro verdi' şeklindeki açıklaması sonrası, harekete geçen bir çok kulüp bu oyuncuyu renklerine katmayı hedefliyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun '15 milyon Euro verdi' dediği kulübün İtalya Seri A ekibi Milan olduğu ancak aynı ligden Roma'nın bu teklifi daha da geliştirerek önümüzdeki günlerde bordo-mavili kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. Daha önce Türkiye'den Cengiz Ünder'i transfer eden ve genç oyuncunun performansından memnun kalan Roma'nın, hem Milan'ın teklifini saf dışı bırakmak, hem de Trabzonspor yönetiminin aklını çelmek için oldukça yüksek bir rakam teklif etmesi bekleniyor.
YÖNETİM GÖNDERMEYE SICAK BAKMIYOR
Trabzonspor yönetimi ise gelecek sezon öncesi kadroda yeni bir yapılanmaya giderek iskelet kadroyu özellikle de genç oyuncular Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Abdülkadir Ömür'ün üzerinden oluşturmayı planlıyor. Bordo-mavili yönetim bu iki oyuncuyu da satmaya sıcak bakmazken, Avrupa'dan farklı kulüplerin de yeni teklifler yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, bu sezon ligde 32 maçta 2387 dakika süre alırken, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi, toplamda 14 gole doğrudan katkı sağladı.
OLCAY'IN GOL HASRETİ SONA ERDİ
Öte yandan Trabzonspor'un Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda 3-1 kazandığı Bursaspor karşılaşmasında 1 gol kaydeden Olcay Şahan, 26 hafta sonra golle tanıştı. Daha önce son olarak Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında gol atan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon toplamda forma giydiği 28 lig maçında 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Olcay, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta forma giyip, 1 gol atma başarısı göstermişti.
FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI
Bu arada bordo-mavili kulüpten Filistin'e yönelik destek mesajı da yayınlandı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi: "Dün Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere karşı İsrailli askerlerin açtığı ateş sonucu, ellinin üstünde Filistinli hayatını kaybetmiştir. Silahsız insanların üzerine ateş açmak, bu vahşeti sergileyenlerin insanlıkta hala bir arpa boyu yol alamadığının alametidir. Filistin coğrafyasında yaşanan bu büyük katliam Sezai Karakoç'un dizeleriyle 'kalbimize bir ağırlık gibi' çökmüş; insanlık adına yaşadığımız acı ve utanç, dayanılmaz bir öfkeyi de beraberinde getirmiştir. Biliyoruz ki her şeye rağmen, Filistin halkı, on yıllardan beri süregelen acı ve gözyaşına rağmen boyun eğmeyecek; meş'um tarihini tersine çevirmek için mücadelesine devam edecektir. Filistin halkı ve Filistin coğrafyası kendisine `dayatılmaya çalışılan' kaderine yenilmeyecektir. Filistin halkının yanındayız!"
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