Milan zor durumda!

İtalyan ekibi Milan’da maddi kriz zirve yaptı. Sezon başındaki flaş transferlere rağmen beklentilerin çok uzağında kalan Çizme devinin, zorunlu giderleri için minimum 10 milyon Euro’luk nakite ihtiyacı olduğu bildirildi. Kulübün yeni sahibi Li Yonghong’ın bunu en kısa sürede ödeyeceği ifade edilirken, buna rağmen Çin Hükümeti’nin Li’nin tüm para trafiğini engelleme hazırlığında olduğu bildirildi.

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