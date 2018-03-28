Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçlarında Türkiye'de forma giyen futbolcuların sergilediği performanslar akıllarda yer etti.

Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı Ryan Babel ve Portekizli Ricardo Quaresma, takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı. Babel, Hollanda'nın deplasmanda Portekiz'i 3-0'lık skorla geçtiği mücadelede takımının ikinci golünü kaydetti. Hollanda'ya galibiyeti getiren diğer golleri Memphis Depay ve Virgil van Dijk kaydetti.

Quaresma, Portekiz'in Mısır'a karşı 2-1 kazandığı mücadelenin uzatma dakikalarında iki asist yaptı. Portekiz, Muhammed Salah'ın golüne Cristiano Ronaldo'nun attığı kafa golleriyle cevap vererek galibiyete ulaştı.

BOUTAIB VE DE COSTA'DAN BİRER GOL

Türkiye'de forma giyen Faslı futbolculardan Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ve Medipol Başakşehirli Manuel Da Costa, hazırlık maçlarını birer golle tamamladı. Fas'ın Sırbistan'ı 2-1 yendiği maçta Boutaib, Özbekistan'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede ise Da Costa gol atma başarısı gösterdi.

TÜRKİYE'DEN 1 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Türkiye Milli Takımı, hazırlık maçlarında birer galibiyet ve beraberlik elde etti. Milliler, ilk hazırlık maçında ağırladığı İrlanda Cumhuriyeti'ni Mehmet Topal'ın attığı golle 1-0 yendi.

İkinci karşılaşmada Karadağ'a konuk olan ay-yıldızlılar, genç isimlerinin bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. Roma'da forma giyen Cengiz Ünder ile Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'nun golleriyle 2-0 öne geçen milli takım, Mirko Ivanic ve Stefan Mugosa'nın gollerine engel olamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

RONALDO HER YERDE KRAL!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Mısır'ı yendikleri maçın uzatma dakikalarında kaydettiği iki golle milli takımlarda Avrupa'nın en skorer ismi olma yolunda bir adım daha attı. Ronaldo 148 maçta 81 gole ulaşarak milli takımlarda Avrupa futbolunun en skoreri Macar Ferenc Puskas'a (84) yaklaştı. Yıldız futbolcu, üç gol daha bulması halinde Puskas'a yetişerek zirveye ortak olacak.

BREZİLYA SERİ BİTİRDİ

Brezilya Milli Takımı, ev sahipliği yaptığı 2014 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalinde 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup olduğu Almanya'yı deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Kupanın son şampiyonu Almanya'yı Gabriel Jesus'un golüyle 1-0 mağlup eden Brezilya, rakibinin 22 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi. "Sambacılar", Almanya'nın 1978-1981 yıllarında elde ettiği 23 maçlık namağlup serisini yakalamasına engel oldu. Öte yandan Brezilya Milli Takımı'na çağrılan Beşiktaşlı Anderson Talisca, Rusya ve Almanya ile oynadıkları iki hazırlık maçında da sahaya çıkmadı.

İSPANYA'NIN SERİSİ SÜRDÜ

Arjantin'i 6-1 mağlup eden İspanya Milli Takımı, bu sonuçla yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. İspanya'yı galibiyete ulaştıran golleri Isco (3), Diego Costa, Iago Aspas ve Thiago Alcantara attı. Konuk takım Arjantin'in tek golü Nicolas Otamendi'den geldi. Arjantin Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Barcelonalı yıldız Lionel Messi, maçta forma giyemedi.

GALLER'İN EN GOLCÜSÜ BALE

Real Madridli yıldız futbolcu Gareth Bale, Galler Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu. Bale, Çin karşısında 6-0 kazanılan maçta "hat-trick" yaparak milli takımdaki gol sayısını 29'a çıkardı. Gareth Bale, 28 gole sahip Ian Rush'ı geride bırakmayı başardı.

İSVİÇRE'DEN PANAMA'YA 6 GOL

Dünya Kupası'na hazırlanan iki takımın maçında İsviçre, Panama'yı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek dikkati çeken skorlardan birine imza attı. Kupada ilk kez boy gösterecek rakibi karşısında İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri Blerim Dzemaili, Granit Xhaka, Breel Embolo, Steven Zuber, Josip Drmic ve Fabian Frei kaydetti.

SKRTEL KORKUTTU

Slovakya'nın Tayland ile oynadığı maçta, Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel, topun yakın mesafeden başına isabet etmesiyle yaşadığı sorun nedeniyle korkuttu. Karşılaşmanın 28. dakikasında Fenerbahçe'nin Slovak defans oyuncusu Skrtel, yakın mesafeden başına aldığı top darbesiyle aniden yere yığıldı. Dili boğazına kaçan 33 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşları ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tekrar oyuna döndü. Skrtel ikinci yarıda oyundan çıktı. Skrtel, daha sonra yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğu belirtti.