İkinci Lig'in 37. haftasında GFC Ajaccio ile karşılaşan ve rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Nimes, bitime bir hafta kala Ligue 1'e doğrudan yükselmeyi garantiledi.

25 yıl aradan sonra yeniden Ligue 1'de mücadele etme hakkını kazanan Nimes, 72 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin zirvesinde ise 87 puanla Reims takımı bulunuyor.

Bu sezon Nimes formasıyla ligde 35 maça çıkan 21 yaşındaki Umut Bozok, attığı 24 golle takımının başarısında önemli rol oynadı.



