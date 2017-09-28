ABD Başkanı Donald Trump ile Amerikan Futbol Ligi (NFL) sporcuları arasındaki ‘milli marş’ restleşmesi, NBA ve beyzbol oyuncularının da tartışmaya katılmasıyla krize dönüştü. Oyuncuları bayrağa saygısızlık yapmakla suçlayan ve kovulmalarını isteyen Trump’a yanıt, ‘diz çökme’ eylemlerinin yaygınlaşmasıyla verildi. Oyuncular milli marş çalınırken diz çöktü, ellerini kenetledi, ayağa kalkmadı veya başlarını eğdi. Oyunculara bazı kulüp başkanları da destek verdi. Trump ise önceki gün bu eylemlerin yasaklanması çağrısında bulundu.
Gazete Habertürk'ün haberine göre diz çökme protestosu, ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick tarafından 2016 yılında ırkçılık kökenli olayları protesto etmek amacıyla yapılmıştı. Ancak NBA’in efsanevi koçlarından Phil Jackson, ABD’de milli marş protestolarının çok daha önce 2001’de Müslüman olmadan önceki adı Chris Jackson olan Mahmoud Abdul-Rauf tarafından başlattıldığını önceki gün Twitter mesajı ile hatırlattı.
AYAKKABISINI BAĞLIYORDU
1991’de Müslümanlığı kabul eden Abdul-Rauf, NBA’in hızla yükselen oyuncuları arasındaydı. Müslüman olduktan sonra tutucu görüşlere kapılan Abdul-Rauf, maçlardan önce ABD Milli Marşı çalınmasına karşıydı. Abdul-Rauf, 1995-96 sezonunun açılış maçı öncesinde milli marş seremonisine hiç katılmadı. Sezon içindeki maçlarda ise marş çalınırken idman hareketleri yaptı veya ayakkabı bağları ile ilgilendi. Bir yerel gazeteye konuşan Abdul-Rauf, “Amerikan bayrağı benim için zulümdür. Ona karşı saygı göstermek benim dini anlayışıma karşıdır” dedi. Bunun üzerine NBA yönetimi ona 1 maç ceza verdi. Abdul-Rauf, “Amerikan emperyalizminin ürünleri” olduğu gerekçesiyle basketbol ayakkabılarının markalarının üzerini bantla kapatıp maçlara çıkıyordu. Abdul-Rauf, sonraki maçlarda milli marş çalınırken ayağa kalktı ancak ellerini açarak dua etmeye başladı.
FENERBAHÇE’DE 1 SEZON OYNADI
Abdul-Rauf, 1998’de 3.4 milyon dolara 2 yıllık anlaşma imzalayarak Fenerbahçe takımına katıldı. Amerikalı oyuncu, o sezon Fenerbahçe’nin Euroleage’de son 16’ya kalmasında büyük katkı sağlamasına rağmen sezon bitmeden “basketbola ilgisini yitirdiği” gerekçesiyle takımdan ayrıldı.
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